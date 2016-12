Powrót

wtorek, 2 czerwca 2009, 23:03

Dodał: (Admin) JA CIĘ KOCHAM, A TY…? Dziewczęta, które poszukują sensu i celu swojego życia

serdecznie zapraszamy na



REKOLEKCJE ROZEZNANIA POWOŁANIA



MB Różańcowa





Termin: 25-28 czerwca 2009

Rozpoczęcie w czwartek o godz. 17.00

Zakończenie w niedzielę ok. godz. 14.00



Zabierz ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik i śpiwór





Wszelkie informacje i zgłoszenia do wtorku 23 czerwca.



















Czekamy na Ciebie:

Siostry Dominikanki Matki Bożej Różańcowej

ul. Lawendowa 15

20-827 Lublin

tel. 081/ 742 66 29; e-mail: dmbr@kuria.lublin.pl







Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej zostało założone w Iolo (Prato - Włochy) przez ks. Didaco Bessi, który był tercjarzem dominikańskim i przez s. Marię Rosarię Crocifissę Pugelli - pierwszą przełożoną Zgromadzenia. 8 września 1895 roku pięć dziewcząt z miejscowości Iolo pod kierownictwem ks. Didaco rozpoczęło życie we wspólnocie według reguły Trzeciego Zakonu Dominikańskiego. Pierwotnym celem Instytutu było podnoszenie poziomu życia religijnego i społecznego poprzez katechezę, szkołę dla ubogich dzieci, kierownictwo duchowe i opiekę nad chorymi. Praca w Polsce to głównie katechizacja, praca z dziećmi i młodzieżą, animacja liturgiczna oraz prowadzenie rekolekcji i dni skupienia. Szczególną troską są otaczani ci najmniejsi: ubodzy, chorzy, dzieci pozbawione opieki i zagrożona młodzież.



Siostry starając się odpowiedzieć na konkretne wezwania i potrzebę Nowej Ewangelizacji wypełniają misję głoszenia Słowa Bożego we Włoszech, Indiach, Ekwadorze w Polsce i w Rumunii.





