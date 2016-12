Powrót

środa, 5 sierpnia 2009, 12:00

Dodał: (Admin) Wielki Odpust Krzeszowski W dniach od 13 do 15 sierpnia br. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie (diecezja legnicka) odbędą się uroczystości odpustowe. Poniżej prezentujemy program Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego i w imieniu Redakcji zachęcamy do udziału.



CZWARTEK - 13 sierpnia – MODLITWA W INTENCJI KAPŁANÓW



godz. 7.oo - Msza św. w Bazylice

godz. 11.3o - Różaniec w Bazylice (spowiedź )

godz. 12.oo – Msza św. z kazaniem w Bazylice

godz. 15.oo - Koronka do Bożego Miłosierdzia (spowiedź)

godz. 18.oo – Msza św. z kazaniem w Bazylice (spowiedź)

godz. 21.oo – Apel Jasnogórski w Bazylice



PIĄTEK - 14 sierpnia - WIGILIA WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.

godz. 7.oo – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

godz. 7.3o – Msza św. z kazaniem w kościele św. Józefa

godz. 9.3o – Różaniec w Bazylice (okazja do sakramentu spowiedzi)

godz. 10.oo – Msza św. z kazaniem w Bazylice

godz. 12.oo – Msza św. dla chorych w Bazylice - po Mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką do Bożego Miłosierdzia g.15.oo

godz. 17.3o - Powitanie V Pieszej Pielgrzymki Legnica - Krzeszów

godz. 18.oo – Msza św. z kazaniem w Bazylice

godz. 20.oo – Nowenna do Matki .Bożej Łaskawej i Procesja po Kalwarii

godz.. 24.oo – „PASTERKA MARYJNA” – Biskup Legnicki -

Po Pasterce Adoracja Najświętszego . Sakramentu w kościele św. Józefa

Adoracji przewodniczy Młodzież z KSM, Ministranci, Żywy Różaniec i Pielgrzymi

Bazylika Mniejsza w Krzeszowie

fot. T. Kaniewski

SOBOTA - 15 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.

godz. 7.oo – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

godz. 7.30 - Msza św. z kazaniem w kościele św. Józefa

godz. 10.oo – Msza św. z kazaniem w Bazylice

godz. 11.oo – Procesja z cudownym Obrazem z Kaplicy Piłata

godz.12.oo - Msza Odpustowa pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia, Metropolity Katowickiego i Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Stefana Cichego, Biskupa Legnickiego

godz. 13.3o – KONCERT ZEPOŁU TRIM ZE SZCZECINKA

godz. 17.oo – Msza św. ślubna z kazaniem w Bazylice



NIEDZIELA - 16 sierpnia - Dzień imienin Ks. Biskupa Stefana Cichego

godz. 7.3o - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

godz. 7.oo – Msza św. z kazaniem w kościele św. Józefa

godz. 10.oo – Msza św. z kazaniem w Bazylice

godz. 12.oo – Msza św. z kazaniem w Bazylice

godz. 13.3o – KONCERT PIEŚNI MARYJNEJ I PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU „PODOLANKI” z Sobina k/ Polkowic

godz. 17.oo – Msza św. z kazaniem w Bazylice





Serdecznie zaprasza

Ks. Marian Kopko – Kustosz Sanktuarium



















