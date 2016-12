Powrót

Dodał: (Admin) Prawdopodobnie Pierwsze Rekolekcje dla (Nie)wierzących Czy niewierzący wiedzą jak wygląda światopogląd chrześcijański? Czy chrześcijanie mają choć cień pojęcia jak na życie patrzą niewierzący? Ta strona to okazja, aby spotkały się dwa światopoglądy. Nazwa „rekolekcje” pochodzi z języka osób wierzących, dla których zawsze oznacza ono odnowienie w myśleniu, wyjście ku nowemu.



Kto może uczestniczyć?





Naszą akcje adresujemy przede wszystkim do wszystkich osób niewierzących, czyli do tych, którzy na pytanie o swoją wiarę albo nie widzą co odpowiedzieć albo zdecydowanie stwierdzają, że nie wierzą.



Czas trwania

20 – 30 marca 2011



Jak to będzie wyglądać?



Strona nie ma na celu przekonywać kogokolwiek do czyichkolwiek racji.



Rekolekcje zaczynają się 20 marca i potrwają 10 dni.



Codziennie będziemy publikować wypowiedź osoby wierzącej jak i niewierzącej, które będą dotyczyły konkretnego związanego z życiem tematu.



Regulamin



1. Netykieta: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta



2. Jeżeli nie lubisz myśleć, to tu nie wchodź! Ta strona jest przede wszystkich dla ludzi myślących, którzy chcą skonfrontować się z innym światopoglądem. Jakiekolwiek zachowania, które będą burzyły ten porządek będą usuwane.



3. Jeżeli twój post został skasowany znaczy, że był nieodpowiedni, dostałeś żółtą kartkę. Żeby zostać zbanowanym wystarczy zdobyć dwie żółte kartki ;)



4. Podkreślamy, że wszelkie zachowania takie jak chamstwo, obrażanie, wyzywanie, czy też posty bez związku z tematem, wedle uważania prowadzących będą usuwane.



5. Do dyskusji służy panel „Dyskusje”



Ekipa prowadząca:



Paweł Kowalski SJ



Jezuita, instruktor harcerski. Organizator duszpasterstwa harcerskiego w Małopolsce. Zaangażowany w tworzenie propozycji harcerstwa dla osób pełnoletnich w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W latach 2005-2008 student filozofii na jezuickiej uczelni „Ignatianum” w Krakowie. Jeden z byłych webmasterów www.jezuici.pl, grafik komputerowy. Zaangażowany w obozowe rekolekcje harcerskie „Duszochwaty”. Kilkukrotny przewodnik jezuicko-harcerskiej grupy pielgrzymkowej „Szara”. Przez dwa lata jeden z prowadzących Szkołę Kontaktu z Bogiem. Współredaktor serwisu www.jezuici.pl/rozmawiamy. Aktualnie rozpoczyna studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pasjonat pieszych wędrówek oraz… muzyki metalowej.



Paweł Rakowski SJ



Jezuita, pianista, pochodzi ze Stargardu Szczecińskiego. W latach 2006 – 2009 student filozofii na Ignatianum w Krakowie. Obecnie na magisterce (dwuletnich praktykach duszpasterskich) w Danii, w mieście Aarhus.



Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z nami pisz na: rekolekcjedn@gmail.com



Strona na Facebooku:



http://www.facebook.com/RekolekcjeNiewierzacych











