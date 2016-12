Powrót

czwartek, 21 kwietnia 2011, 0:00

Dodał: (Admin) Noc Konfesjonałów 2011 Rusza Noc Konfesjonałów 2011, kolejna edycja akcji ewangelizacyjnej wychodzącej naprzeciw zmieniającym się czasom. Jest to próba dotarcia do osób coraz bardziej zabieganych, pochłoniętych materialną sferą życia.



Akcja zakłada zaistnienie w przestrzeni publicznej pretekstu do refleksji i rozmowy o głębszym wymiarze Świąt Wielkiej Nocy. Tym pretekstem ma być wyrazista kreacja, zrywająca ze stereotypowym postrzeganiem wspólnoty kościoła jaki wysłanie komunikatu do wiernych, o kapłanach czekających w konfesjonałach przez całą noc w kilkunastu kościołach diecezji.





Zaistnienie w przestrzeni publicznej i do tarcie do założonej grupy, odbywa się z wykorzystaniem narzędzi wykorzystywanych do kreowania i promocji marek komercyjnych. Podobnie jak w ubiegłym roku akcja promowana jest poprzez dedykowany portal www.nockonfesjonalow.pl, portale społecznościowe w tym http://www.facebook.com/nockonfesjonalow, banery promocyjne w portalach kościoła szczecińskiego. Noc konfesjonałów chodzi w przestrzeń publiczną poprzez dystrybucję pięciuset plakatów, czterech billboardów zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta w okolicach centrów handlowych, plakatów AMS na wiatach przystankowych oraz na megabanerze usytuowanym na Szczecińskiej Bazylice Katedralnej. W niedzielę palmową, w największym centrum handlowym Szczecina GALAXY, studenci rozdadzą kilka tysięcy ulotek zachęcających do udziału w akcji.



Należy podkreślić, że cały język i forma komunikacji, która z złożenia ma przebić się do szerokiej świadomości kończy się na drzwiach kościoła – po przekroczeniu progu świątyni zostaje tylko sacrum.



Tegoroczna Noc Konfesjonałów na terenie diecezji Szczecińsko Kamieńskiej, poza Szczecinem odbędzie się również w Stargardzie Szczecińskim, Świnoujściu, Goleniowe, Myśliborzu i innych kościołach które zgłoszą chęć udziału w akcji.

Akcja rozpocznie się o godzinie 21:37 w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Całonocnym spowiedzią towarzyszyć będą medytacje i czuwania, rozważania drogi krzyżowej, gorzkich zali i rachunku sumienia. Dodatkowo, w szczecińskiej katedrze będzie możliwość wyspowiadania się w językach: niemieckim, angielskim, włoskim i hiszpańskim.



W akcję zaangażowanych jest wiele wspólnot i kapłanów m.in. Dominikanie, Redemptoryści, Salezjanie, księża Chrystusowcy oraz księża diecezjalni.



Ubiegłoroczna edycja Nocy konfesjonałów, pokazała wielki głód tego rodzaju akcji ewangelizacyjnych, polegających na przełamywaniu schematu, wsłuchiwaniu się w potrzeby dynamicznie zmieniającego się społeczeństwa. Zaskoczeniem dla organizatorów była duża frekwencja przez cały okres trwania akcji (dwie noce z czwartku na piątek i z piątku na sobotę). Duże zainteresowanie mediów ogólnopolskich, sprawiły że akcja przekroczyła lokalny obszar oddziaływania. Użytkownicy Facebooka popierający akcję to w 55% Warszawiacy, Szczecinianie stanowili 16% ogółu.



W ostatnim czasie akcja pojawiła się również w kolejnych miastach: w Radomiu, Gdańsku, Płocku, przygotowania trwają w Poznaniu.





