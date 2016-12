Powrót

piątek, 7 listopada 2008, 16:26

Dodał: (Admin) "Świat-milczy! Ty-wołaj!" - modlitwa za prześladowanych "Świat - milczy! Ty - wołaj!" Pod takim hasłem, w nocy z 15 na 16 listopada w Klasztorze Braci Kapucynów w Krakowie na ul. Loretańskiej, odbędzie się modlitewne czuwanie w intencji chrześcijan prześladowanych oraz ich prześladowców. Spotkanie rozpocznie się Eucharystią o g. 19:00 a zakończy Jutrznią ok. 5:30. (Z przerwą na kawę od 1:00 do 2:00.)







Noc czuwania wypełni lektura listów św. Pawła. Z jednej strony forma ta nawiązuje do postaci św. Pawła, który nie przestawał głosić słowa Bożego nawet będąc w więzieniu. Z drugiej jest wołaniem w imieniu tych, którzy nie mogą otwarcie wyznawać i głosić Jezusa.



Każdy list będzie poprzedzony zdjęciami z miejsc związanych ze św. Pawłem oraz krótkim komentarzem poddającym klucz do lektury. Po przeczytanym liście zostaną wyświetlone zdjęcia ukazujące sytuację chrześcijan prześladowanych, po nich nastąpi krótka modlitwa.



Listy będą odczytywane przez wiernych związanych z klasztorem Braci Kapucynów (młodzież, studenci, dorośli).



W międzyczasie będzie można podpisać się pod petycją do Ambasadora Indii w Polsce p. Chandra Mohan Bhandari.





źródło: www.kapucyni.pl













Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.