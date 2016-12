Powrót

czwartek, 23 lipca 2009, 11:00

Dodał: (Admin) Przystanek Jezus: WARSZTATY EWANGELIZACYJNE W GUBINIE 20 lipca rozpoczęły się w Gubinie warsztaty ewangelizacyjne przed Przystankiem Jezus 2009. Biorą w nich udział osoby, które chcą włączyć się w konkretne posługi podczas tegorocznego Przystanku. Z całej Polski zjechało czterdzieści jeden osób muzykujących, sześć osób przygotowujących internetowe radio Przystanek Jezus, sześciu tancerzy, i dwie osoby zajmujące się stroną informacyjną. W sumie we wspólnocie świętego Tymoteusza znajduje się teraz sześćdziesięciu dziewięciu gości. Bogaty program i propozycje warsztatowe sprawiły, że nikt się nie nudzi. Od rana cały dom rozbrzmiewa głosami muzyków i młodych adeptów aktorstwa amatorskiego. W mniejszych pokojach skupieni pracują radiowcy, tancerze i fotografowie. Wszyscy spotykają się na posiłkach i modlitwach w ciągu dnia. Wspólna wieczorna celebracja Eucharystii daje ogromne poczucie jedności i wspólnoty. Czas wolny to przede wszystkim czas dla bliźniego, czas na spotkania, spacery i rozmowy. Świetnie integrują też mecze siatkówki, gdy po żmudnych godzinach pracy można rozprostować kości i razem się pośmiać.



Przystanek Jezus

źródło: www.przystanekjezus.pl





To, co ujmuje w uczestnikach warsztatów, to nie gasnący uśmiech. Wszyscy z zapałem pracują podczas zajęć, podczas wypełniania dyżurów. Uśmiechem obdarza się osoby mijane na schodach czy w łazience.

Warsztaty potrwają do niedzieli, kiedy to cała grupa przemieści się do Kostrzyna nad Odrą oczekując z utęsknieniem pojawienia się pierwszych ewangelizatorów.





















Materiał video:











źródło: www.PrzystanekJezus.pl

















