Powrót

czwartek, 6 sierpnia 2009, 16:00

Dodał: (Admin) Pielgrzym-reporter, czyli o nowościach w serwisie e-Pielgrzymka.pl Wirtualna Mapa Pielgrzymek, na której można obserwować marsz pielgrzymów na Jasną Górę, spotkała się z dużym zainteresowaniem. W tym roku każdy pątnik będzie mógł zostać multimedialnym reporterem serwisu e-Pielgrzymka.pl, tworzonego przez portal Opoka i sieć komórkową Plus, dzięki której życzliwości pątnicy będą mogli na trasie pielgrzymek bezpłatnie naładować telefony komórkowe w specjalnych punktach. Największe pielgrzymki zostały wyposażone przez operatora w telefony, które wspomogą komunikację na szlaku.



Wirtualna Mapa Pielgrzymek





Trzeci rok z rzędu pątnikom towarzyszy serwis e-Pielgrzymka.pl. Tu wirtualnie mogą się przed pielgrzymką zapoznać jej uczestnicy, w trakcie drogi za pomocą MMS-ów wysyłane są zdjęcia, które będzie można oglądać po powrocie do domu. Serwis przede wszystkim kojarzy się jednak z Wirtualną Mapę Pielgrzymek. Dzięki niej w czasie rzeczywistym można obserwować marsz pątników ku Jasnej Górze. - Mapa jest znakomitym źródłem informacji dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, gdzie aktualnie znajduje się konkretna pielgrzymka. To także pomoc dla mediów, kierowców i wszelkich służb zaopatrujących pielgrzymki w żywność i napoje - mówi Krzysztof Piądłowski z portalu Opoka.



Pielgrzymkowy mikroblog



Portal Opoka i największy operator sieci komórkowej Plus w tym roku zachęcają pielgrzymów do tworzenia mikroblogów. Każdy z uczestników pielgrzymki może na specjalnej stronie w powstającej automatycznie galerii czy mikroblogu umieszczać zdjęcia i opisy tekstowe, a także nagrania audio zrobione telefonami komórkowymi. Wystarczy wysłać wiadomość SMS lub MMS na numer 661 004 224. - Teraz każdy pielgrzym może stać się multimedialnym reporterem i "na żywo" relacjonować przebieg pielgrzymki – mówi Piądłowski. Jest to możliwe dzięki dostępnej w sieci Plus usłudze Multiinfo. W ten sposób e-Pielgrzymka upodabnia się do serwisów mikroblogowych, takich jak bijący rekordy popularności w USA Twitter albo polski Blip



Dodatkowo w serwisie pojawią się relacje przygotowane przez Radio Jasna Góra. Na stronie pielgrzymki.opoka.org.pl będzie można obserwować poszczególne grupy pielgrzymkowe w momencie wchodzenia na Jasną Górę.





Społeczność pielgrzymów – rzeczywistych i duchowych



Serwis pielgrzymkowy Opoki to również e-Lista Pielgrzymów, na którą mogą zapisywać się wszyscy pielgrzymi oraz sympatycy pielgrzymek i "pielgrzymi duchowi". Znajduje się na nim także Informator Pielgrzymkowy, który zawiera informacje o trasach poszczególnych grup, terminach i miejscach zapisów, historię i opis danej pielgrzymki.



Na trasie pielgrzymek: podlaskiej, radomskiej, krakowskiej i tarnowskiej będzie działać tzw. służba elektryczna Plusa. Pątnicy będą mogli w drodze naładować baterie telefonów komórkowych, z tej możliwości skorzystały w ubiegłym roku tysiące osób. Wcześniej korzystano przede wszystkim z uprzejmości mieszkańców miejscowości leżących na trasie pielgrzymki. Jednak dla uczynnego gospodarza umożliwienie naładowania kilkuset telefonów oznacza zwykle większe rachunki za prąd. Teraz udało nam się rozwiązać ten problem. Operator sieci Plus przekazał też organizatorom największych pielgrzymek telefony komórkowe, które wspomogą komunikację na pątniczym szlaku.



Z kolei portal Opoka przygotował konkursy. Na e-Pielgrzymów i pielgrzymkowych reporterów czekają atrakcyjne nagrody, które będą rozdawane co tydzień – są to książki i albumy ufundowane przez Wydawnictwa: Jedność, WAM i Biały Kruk oraz płyty DVD kolekcji "Madonny Polskie" firmy Dream Films.



Serwis e-Pielgrzymka.pl powstał trzy lata temu dzięki współpracy katolickiego portalu Opoka i sieci komórkowej Plus. Liczba pielgrzymek uczestniczącym w projekcie rośnie z każdym rokiem. W 2007 było ich 22, w roku ubiegłym 31, a obecnie aż 48. Ambicją twórców serwisu jest, aby w przyszłym roku na Wirtualnej Mapie Pielgrzymek znalazły się pielgrzymki ze wszystkich polskich diecezji.





kp,ps/Opoka

informacja nadesłana









Jak możesz nam pomóc?

Możesz wpłacić dowolną kwotę jednorazowo lub co miesiąc

bezpośrednio na konto Portalu Świętego Izydora.

Wystarczy kliknąć w poniższy banner.









Bóg zapłać za okazaną nam pomoc!











Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.