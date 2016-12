Powrót

niedziela, 10 października 2010, 15:00

Dodał: (Admin) Transmisja Godziny Miłosierdzia i Koronki z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z Krakowa-Łagiewnik Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj

się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je;

wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie

dla biednych grzeszników (Dz. 1572).



Obraz Miłosiernego Jezusa w kaplicy sióstr w Krakowie-Łagiewnikach

Modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wraz z pielgrzymami, słuchaczami rozgłośni radiowych, internautami wypraszamy łaski dla siebie i całego świata, bo Jezus powiedział do św. Faustyny: W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, jeżeli to bądzie zgodne z wolą Bożą i jeżeli nasza modlitwa bądzie ufna, wytrwała i połączona z aktami miłosierdzia względem bliźnich. Więcej o Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego w linku: Miłosierdzie – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.



Transmisje radiowe:



Radio Niepokalanów: 98,6 FM, 102,7 FM – codziennie (z wyjątkiem niedziel).

Radio Warszawa: 106,2 FM – codziennie

Radio Faustyna: www.radiofaustyna.pl - codziennie

Radio Ain Karim: www.radioainkarim.ovh.org - codziennie

Radio Podlasie: www.radiopodlasie.pl - niedziela

Radio Rodzina Wrocław: www.radiorodzina.pl - codziennie









