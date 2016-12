Powrót

Dodał: (Admin) IV Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij" "[Włóczykij] wędrował cały dzień przez niezbadane okolice, słysząc nad sobą nawoływanie ptaków przelotnych (...) Szło mu się łatwo, plecak był niemal pusty, a trosk nie miał żadnych. To jest wieczór na piosenkę - pomyślał Włóczykij - na nową piosenkę, która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt".



www.wloczykij.com

Głównymi punktami programu są spotkania z podróżnikami, a także z przegląd profesjonalnych długometrażowych filmów z odległych i egzotycznych zakątków świata. Podczas ostatniej edycji imprezy pojawiły się filmy m.in. z tak egzotycznych kinematografii jak Kazachstan czy Etiopia oraz duża sekcja poświęcona nowym filmom rosyjskim. Oprócz prezentacji slajdów, zdjęć, spotkań i filmów na Włóczykiju odbywają się również degustacje potraw "kuchni świata", koncerty alternatywnych zespołów, konkurs na regionalną potrawę, wystawy, a także dwa rajdy: zimowy ekstremalny rajd na orientację "Włóczykij Trip Extreme 2010" oraz miejski rajd "Zakrzywienie Czasoprzestrzeni".







Uwaga, uwaga! Daty i godziny wydarzeń do 17 lutego mogą jeszcze nieznacznie ulec zmianie.



25.02.2010



18:30 - Piotr Sudoł, Zbyszek Sas, Dominik Szmajda: Afryka Nowaka - Etap 1. Libia (Gryfiński Dom Kultury)

20:00 - Degustacja potraw: Kuchnia wietnamska (Gryfiński Dom Kultury)

20:30 - Małe Instrumenty: Koncert (Gryfiński Dom Kultury)



26.02.2010



12:00 - Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie: Do szkoły pod górkę - dzieci z himalajskich szlaków (Gryfiński Dom Kultury)

16:00 - Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie: Zanskar - szlakiem himalajskich karawan (Gryfiński Dom Kultury)

17:00 - Agata Sowińska, Mikołaj Siliński: "Prawa wolna a lewą się wyklepie czyli autostopem do Portugalii" (Klub Festiwalowy Włóczykija)

17:00 - Jakub Królikowski: Jak to jest z tą Birmą?" (Gryfiński Dom Kultury)

18:00 - Aleksander Doba: Kajakiem dookoła Bajkału (Gryfiński Dom Kultury)

18:00 - Łukasz Płotecki: Tam, gdzie wilcy wyją, czyli... nie wiem ile kilometrów autostopem przez Kazachstan (Klub Festiwalowy Włóczykija)

19:00 - Jagoda Koprowska: W światyniach i wioskach Kambodży (Klub Festiwalowy Włóczykija)

19:00 - Olek Domalewski: BASE jumping. Urodzony bez lęku wysokości (Gryfiński Dom Kultury)

20:30 - Iza Tylkowska, Wojtek Ryngwelski: Wycieczka na wschód. Motocyklem przez Białoruś (Klub Festiwalowy Włóczykija)

20:30 - Jan Lenczowski: Nanda Devi East - 70 lat polskiego himalaizmu (Gryfiński Dom Kultury)

21:30 - IMPREZA: Bal Włóczykija (Klub "Odys")

22:00 - Anders Ostergaard: Birma VJ (Gryfiński Dom Kultury)



27.02.2010



12:00 - Jamie Meltzer: Witamy w Nolywood (Gryfiński Dom Kultury)

13:00 - Dorota Wójcik: Odnaleźć nić Jedwabnego Szlaku (Gryfiński Dom Kultury)

14:00 - Artur Kozłowski: Podwodna eksploracja jaskiń Irlandii (Gryfiński Dom Kultury)

15:00 - Włóczykij Trip Extreme 2010 - trzeci pieszy ekstremalny nocny zimowy rajd na orientację (Gryfiński Dom Kultury)

15:00 - Piotr Owczarski, Cezary Pawłowski: Wyprawa Islandia 2009. Rejs na koniec naszego świata (Gryfiński Dom Kultury)

16:00 - Beata Jakuszewska: Tribi Sun: saharyjskie serca (Gryfiński Dom Kultury)

16:00 - Zbyszek Karbowski: Magiczny Kaukaz (Klub Festiwalowy Włóczykija)

17:00 - Andrzej Kordylasiński: Po wietnamskich bezdrożach z mniejszościami etnicznymi (Klub Festiwalowy Włóczykija)

17:00 - Wojtek Paczos: Z Gór Skalistych nad Morze Arktyczne. Kanadyjski road trip (Gryfiński Dom Kultury)

18:00 - Michał Witkiewicz: Arabia: Od starożytności po nowoczesność (Gryfiński Dom Kultury)

18:00 - Andrzej Maziakowski: 15 tys. km maluchem po północnej Rosji (Klub Festiwalowy Włóczykija)

19:00 - Bartek Malinowski: Manaslu - Góra Ducha (Klub Festiwalowy Włóczykija)

19:00 - Natasza Caban: Popłynęłam dookoła świata po uśmiech dziecka (Gryfiński Dom Kultury)

20:30 - Romuald Koperski: Ekspedycja Stulecia 2008 (Gryfiński Dom Kultury)

20:30 - Wojtek Marzec: Patagonia - Rutą 40 na Koniec Świata (Klub Festiwalowy Włóczykija)

22:00 - Barrie Angus McLean, Yukari Hayashi, Hiroaki Mori: Tybetańska Księga Zmarłych (Gryfiński Dom Kultury)



28.02.2010



11:00 - Tadeusz Kołucki: Wędrówki w czasie po ulicach Trzcińska Zdroju (Gryfiński Dom Kultury)

12:00 - Kluby rowerowe powiatu gryfińskiego: Lokalne widoki z siodełka (Gryfiński Dom Kultury)

13:00 - Rysiek Matecki: Spacerem po Dolinie Miłości (i okolicy) (Gryfiński Dom Kultury)

14:00 - Marian Anklewicz: Na tropie tajemnic pomorskich templariuszy (Gryfiński Dom Kultury)

15:00 - Antoni Adamczak: Knieja Bukowa. Szczeciński Park Krajobrazowy (Gryfiński Dom Kultury)

16:00 - Krzysztof Staszelis: Mongolia - kraina nieskończonego stepu (Klub Festiwalowy Włóczykija)

16:00 - Marek Miloszewski: Wzdłuż Odry 2009. Tata i syn na rowerach (Gryfiński Dom Kultury)

17:00 - Karolina Kwiecień: Huculszczyzna - niecodzienna codzienność (Gryfiński Dom Kultury)

17:00 - Rafał Król: Trawers Grenlandii (Klub Festiwalowy Włóczykija)

18:00 - Olga Mielnikiewicz: Spacer po Kabulu i okolicach (Gryfiński Dom Kultury)

18:00 - Barbara i Andrzej Pasławscy: Bałkany - teren nieuczesany (Klub Festiwalowy Włóczykija)

19:00 - Wojciech Bobilewicz: Trzy filiżanki Etiopii (Gryfiński Dom Kultury)

19:00 - Maciek Tumulec, Jarek Rochowicz: Nowogard-Gambia. Autostopem z przymrużeniem oka (Klub Festiwalowy Włóczykija)

20:00 - Leszek Szczasny: "Syria - starożytność i ramadan z dyktaturą w tle" (Klub Festiwalowy Włóczykija)

20:00 - Jacek Hugo-Bader: Biała gorączka (Gryfiński Dom Kultury)

21:30 - Radosław Skrycki: O przedstawieniach krain, których nie ma (Gryfiński Dom Kultury)



01.03.2010



16:00 - Ks. Jan Zalewski: Moje historyczno-patriotyczne rajdy motocyklowe po Europie (Gryfiński Dom Kultury)

17:00 - Ewelina Grymuła, Łukasz Szubiński: Na południe Afryki - RPA, Suazi, Lesotho 2009 (Gryfiński Dom Kultury)

18:00 - Przemek Lewandowski: W drodze do nadrzeczywistości (Gryfiński Dom Kultury)

19:00 - Tomek "Czapa" Mackiewicz: Salewa Khan Tengri Solo Trawers (Gryfiński Dom Kultury)

20:00 - Ida Gowda, Marek Klonowski: El Camino Baby 2009 (Gryfiński Dom Kultury)

21:00 - Bruce Nyznik, Lawrence Schiller: Człowiek, który zjechał z Everestu (Gryfiński Dom Kultury)



02.03.2010



10:00 - Wycieczka: Wycieczka do Morynia

16:00 - David Adetayo Olusoga: Namibia: ludobójstwo a II Rzesza (Gryfiński Dom Kultury)

17:00 - Josh Berman: Refresh (Gryfiński Dom Kultury)

17:45 - SVP Production: Mad in France (Gryfiński Dom Kultury)

18:45 - Michael Raeburn: Triomf (Gryfiński Dom Kultury)

21:00 - Carlos Reygadas: Ciche Światło (Gryfiński Dom Kultury)



03.03.2010



13:00 - RAJD WŁÓCZYKIJA: Rajd Miejski "Zakrzywienie czasoprzestrzeni" (Gryfiński Dom Kultury)

16:00 - Licinio de Azevedo: Nocni lokatorzy (Gryfiński Dom Kultury)

17:15 - Tsitsi Dangarembga: Dzień matki (Gryfiński Dom Kultury)

18:00 - Claudia Llosa: Gorzkie mleko (Gryfiński Dom Kultury)

20:00 - Ron Havilio: Potosi: czas podróży (Gryfiński Dom Kultury)



04.03.2010



10:00 - Wycieczka: Wycieczka do Szczecina. Wilhelm Meyer-Schwartau i Cmentarz Centralny

16:00 - Artur Lorenc: Rowerem z Polski do Dakaru (Gryfiński Dom Kultury)

17:00 - Grzegorz Dolniak, Konrad Kajszczarek: Korona gór państw byłej Jugosławii (Gryfiński Dom Kultury)

18:00 - Bartosz Skórzewski, Joanna Bylińska: Afryka z samego środka (Gryfiński Dom Kultury)

19:00 - Bartek Piziak: Autostopem do Iraku (Gryfiński Dom Kultury)

20:00 - Tomasz Nasiółkowski: 523 dni dookoła Azji (Gryfiński Dom Kultury)

21:00 - Bajzel: Koncert (Klub Festiwalowy Włóczykija)



05.03.2010



16:00 - Marcin Malecki: Etiopia 2008 czyli 3500 km po bezdrożach Abisynii (Gryfiński Dom Kultury)

17:00 - Piotr Strzeżysz: Kirgiz (nie) schodzi z konia - Kirgizja rowerem (Gryfiński Dom Kultury)

18:00 - Bartłomiej Machowski: Czarnobyl - obraz po katastrofie (Gryfiński Dom Kultury)

19:00 - Andrzej Muszyński: W poszukiwaniu sprzeczności. Tajlandia, Kambodża. (Gryfiński Dom Kultury)

20:30 - Degustacja potraw: Kuchnia Turecka (Gryfiński Dom Kultury)

21:00 - Happysad: Koncert (Gryfiński Dom Kultury)



06.03.2010



10:00 - Wycieczka: Wycieczka do Chojny

12:00 - Joanna Zabielska, Piotr Stokłosa: Na rowerze dookoła Polski w 30 dni (Chojeńskie Centrum Kultury)

13:00 - Sebastian Durbacz: Królestwo z kamienia (Chojeńskie Centrum Kultury)

14:00 - Andrzej Muszyński: Vueltaamericana (Chojeńskie Centrum Kultury)

19:00 - Tymon Tymański: Koncert (Gryfiński Dom Kultury)

Vavamuffin: Koncert (Gryfiński Dom Kultury)





Więcej szczegółów o festiwalu Włóczykij na stronie internetowej imprezy: www.wloczykij.com





