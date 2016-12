Powrót

czwartek, 4 sierpnia 2011, 10:00

Dodał: (Admin) Msza Św. polowa w intencji kobiet z Kobiecego Oddziału Bojowego oraz walczących w Powst. Warszawskim Powstańcza barykada plac przy kościele Św. Jacka (ul. Freta 10,)

sobota (06.08): 9.00 - 22.00, niedziela (07.08): godz 9.00 -19.00



Defilada Powstańcza (niedziela, 07.08)

Początek: Kościół Św. Jacka (ul. Freta 10, Warszawa), godz. 14.00.



Msza Święta polowa w intencji kobiet z Kobiecego Oddziału Bojowego DiSK oraz kobiet walczących w Powstaniu Warszawskim.

Podwórko kamienicy przy ul. Miodowej 12





Porozumienie Powstańczych Grup Rekonstrukcji Historycznych zaprasza na Defiladę Powstańczą, która wyruszy spod kościoła św. Jacka w najbliższą niedzielę (7 sierpnia) o godzinie 14.00. Defilada zakończy się uroczystą polową mszą świętą.



- Sierpniowe dni wprowadzają nas w specyficzny klimat refleksji i zadumy. Żyjemy w miesicie, które było wierne Polsce. Czy wszyscy o tym wiedza, czy chodząc po warszawskich ulicach zdaja sobie sprawę jaka była danina poświecenia i krwi w imię honoru, wolności i dumy? – mówi Małgorzata Czuczman ze Stowarzyszenia Historycznego Kobiecego Oddziału Bojowego DiSK.

Projekt barykady jest przedsięwzięciem grup rekonstrukcji historycznych odtwarzających oddziały powstańcze. Jest próbą zainteresowania ludzi historią tamtych czasów, często straszną, a zarazem piękną. Dla współczesnego społeczeństwa, które odbiera krótkie komunikaty i obrazy, taka forma edukacji wydaje się najbardziej trafna.



- Opowiadamy o tych, którzy nie wahali się, nie kalkulowali, tylko stanęli do walki w imię najwyższych ideałów. Kiedyś marzyliśmy o wspólnej defiladzie z Powstańcami żeby było tak, jak w piosence: „Alejami z paradą pójdzie wiara gromada...”, ale już tego nie zrealizujemy. Nie mieli swojej defilady po wojnie, to my choć symbolicznie, pójdziemy za nich siódmego sierpnia – mówią organizatorzy - Zwieńczeniem naszych podziękowań za sierpień 1944r. będzie msza święta w intencji Kobiet z DiSKu (DiSK - Dywersja i Sabotaż Kobiet) i wszystkich kobiet walczących w Powstaniu Warszawskim.



Nieżyjący już Stanisław Sieradzki „Świst” mawiał: „Bez nich nie dalibyśmy rady”. Tak więc będzie to hołd dziewczynom, kobietom, które się nie bały i oddały Ojczyźnie to, co najcenniejsze – życie.



Barykada przy kościele św. Jacka powstanie za sprawą Porozumienia Powstańczych Grup Rekonstrukcji Historycznych, które tworzy: GRH „Miotła”, GRH „Parasol”, GRH „ChrobryI”, GRH „Czata49”, SH „DiSK”, GRH NSZ.



Na uroczystą polową mszę św. zaprasza Stowarzyszenie Historyczne Kobiecego Oddziału Bojowego DiSK i Michał Kondrat – radny Dzielnicy Żoliborz.







Patronat:

Światowy Związek Żołnierzy AK



