czwartek, 2 czerwca 2011, 18:00

Dodał: Ewa Ratajczak (Ewita) Redaktor naczelny Portalu św. Izydora został laureatem konkursu Dziennikarz Obywatelski 2010 Redaktor naczelny Portalu św. Izydora - Tomasz A. Kaniewski, został laureatem konkursu Dziennikarz Obywatelski 2010 w kategorii "Informacje ze świata".



- Jak to się stało, że wziąłeś udział w konkursie na Dziennikarza Obywatelskiego 2010 roku?



- Oprócz pisanych przeze mnie artykułów i informacji na łamach Portalu św. Izydora, od czasu do czasu pisuję również w innych tzw. serwisach obywatelskich. Jednym z takich serwisów jest portal Wiadomosci24.pl . Pewnego dnia otrzymałem informację pocztą elektroniczną, że mój artykuł pt. "Praski sąd zarządził egzekucję mBanku w Czechach" został zaproponowany w konkursie na Dziennikarza Obywatelskiego 2010. Moim zadaniem w tym momencie było jedynie wyrażenie zgody na wzięcie udziału.



- Czy ciężko było zostać zwycięzcą?



- W kategorii "Informacje ze świata" udział w konkursie brało 38 różnych artykułów. To zadaniem Internautów i znajomych autora było ocenianie prac, które polegało na wysyłaniu SMSów z kodem przypisanym do poszczególnego artykułu. Swoje zwycięstwo zawdzięczam przede wszystkim swojej rodzinie i znajomym, którzy wsparli moją kandydaturę, za co pragnę Im z tego miejsca serdecznie podziękować.



- Jakie to uczucie zostać wyróżnionym spośród wielu dziennikarzy obywatelskich w Polsce?



- Trudno jest mówić o uczuciach związanych ze zwycięstwem w konkursie. Wyróżnienie to jest dla mnie na pewno zachętą do kontynuowania pracy dziennikarza w ramach dziennikarstwa obywatelskiego czy wolontaryjnego prowadzonego na łamach Portalu św. Izydora. Jest mi niezmiernie miło, że moja ponad 10 letnia praktyka dziennikarska została zauważona i doceniona. Nie zamierzam tego zmieniać i zabieram się do pracy nad kolejnymi artykułami.



- Czy jesteś w trakcie redagowania jakiegoś nowego materiału?



- Codziennie przez głowę przewija mi się wiele tematów, które chciałbym poruszyć w swoich artykułach. Kilka prac już w pewien sposób "dojrzewa" i oczekuje na końcową redakcję i publikację. Zapraszam do poszukiwania i czytania moich artykułów głównie na stronach Portalu św. Izydora.



- Dziękuję za rozmowę i życzę wielu kolejnych sukcesów w pracy dziennikarskiej.



- Dziękuję.





