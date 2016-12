Powrót

wtorek, 21 sierpnia 2012, 12:35

wtorek, 21 sierpnia 2012



„Zwykły Bohater – Historie Prawdziwe” to program pomysłu i produkcji religii.tv oparty o historie osób, które rok temu zostały zgłoszone do Konkursu „Zwykły Bohater”. W kolejnych odcinkach Szymon Hołownia będzie rozmawiał z ludźmi, którzy stanęli w życiu przed prawdziwym wyzwaniem. Nie przeszli obok niego obojętnie. Dzięki swojemu poświęceniu, odwadze, determinacji ścigają piratów drogowych, opiekują się niepełnosprawnymi, bezdomnymi i porzuconymi. Zapraszamy na premierowe odcinki już od 8 września w każdą sobotę o 18.30.



Kolejna nowość to seria kulinarna „Anielskie smaki”. Siostra Aniela Garecka zaprezentuje proste przepisy na ciasta desery i inne słodkie smakołyki. Zapraszamy do wspólnego pieczenia i gotowania. Dzięki swojemu doświadczeniu siostra Aniela nauczy każdego jak zrobić słodki przysmak. W kolejne niedziele, od 9 września o 14.00 warto zaplanować sobie 15 minut z „Anielskimi smakami”.



Zachęcamy także do oglądania naszych stałych pozycji programowych, które od lat mają

wierną widownię. Nowe odcinki znanych programów w religii.tv od 10 września.







„Rozmównica” to program, który określa charakter stacji religia.tv. Ciekawi jesteśmy ludzi. Ich pytań, poszukiwań, systemów wartości. Jesteśmy otwarci na każdego rozmówcę, ale nie ukrywamy, że zależy nam zwłaszcza na tych, którzy stawiają trudne pytania. Od poniedziałku do piątku o godz. 22.00 na antenie religia.tv i na naszej stronie internetowej prowadzący program rozmawiają z widzami korzystając z maili, Skype`a, Facebooka i telefonów. Jeśli chcesz się włączyć do rozmowy wystarczy zadzwonić do studia 224535775 podczas programu.



W cyklu „Z Biblii ukradzione” pokazujemy jaki wpływ na nasz język ma Biblia. Pragniemy udowodnić, że bardziej czy mniej świadomie wszyscy ją cytujemy. Zadanie wydaje się zaskakujące. Jego rozwiązania podejmuje się m.in. prof. Jerzy Bralczyk. Emisja nowych odcinków od poniedziałku do piątku o 20.05.





Religia.tv to kanał telewizyjny skierowany do osób interesujących się zagadnieniami szeroko pojętej religii, wiary i

wartości. W prezentowanych programach religia przestawiana jest jako zjawisko uniwersalne w wymiarze

społecznym i kulturowym. Religia.tv nadaje całodobowo, 7 dni w tygodniu. Docieramy do 8.3 miliona odbiorców

poprzez platformy cyfrowe: n, Cyfrę+, Cyfrowy Polsat i Telewizję na Kartę oraz wszystkie największe polskie sieci

kablowe i ponad 150 mniejszych sieci lokalnych. W Holandii kanał religia.tv jest dostępny w ofercie firmy YOUR.TV.

W Stanach Zjednoczonych religię.tv można znaleźć w ofercie satelitarnej DISH Network w pakietach Polish Super

Pack i TVN Complete.

Informacje nadesłane przez redakcję Religia.tv





