Powrót

piątek, 31 lipca 2009, 8:41

Dodał: (Admin) Ewangelizacja na Przystanku Woodstock Uroczystą Mszą Świętą neokatechumenalną pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej Edwarda Dajaczka zakończył się kolejny dzień na Przystanku Jezus. Uczestnicy Przystanku przeszli także radosnym korowodem przez pole Woodstock zachęcając uczestników festiwalu do rozmów, śpiewu i wspólnego tańca.





Msza Święta - Przystanej Jezus 2009

fot.: Bartłomiej Dobrzyński Zgłębianie tajemnicy Eucharystii czyli centralnego punktu w życiu każdego Chrześcijanina stało się tematem czwartkowej Eucharystii. W jej przeżyciu przystankowiczom pomogli goście ze wspólnot Neokatechumenalnych z Gorzowa Wlkp, którzy przygotowali oprawę Mszy Świętej.



Podczas homilii bp Dajczak ukazał nierozerwalny i mistyczny związek miłości z Eucharystią jako największą tajemnicą, która nie potrzebuje odpowiadać na pytanie „po co”: „Mając chwilę wywiązała się rozmowa, o kościele, o pragnieniu Boga, nawet czułem jaka będzie odpowiedź – ‘po co?’ Wydaje się że wszystko musi być po coś, służyć konkretowi tu i teraz, taki mamy dzisiaj świat. A miłość? Miłość też musi być po coś? Nikt nie zdaje takich pytań, nikt nie odważa się być aż tak absurdalny bo miłość nie potrzebuje argumentowania, Ona po prostu jest”.



Przystanej Jezus 2009

fot.: Bartłomiej Dobrzyński Ewangelizatorzy pytani o doświadczenia rozmów z woodstockowiczami jednomyślnie przyznają iż spotykają się z bardzo różnymi reakcjami. „jesteśmy pośród ludzi, którzy bardzo często są poranieni i zagubieni, szukają swojej drogi, często wydaje się im że kroczą po tej właściwej”, „niewątpliwe są to ludzie pełni kolorytu, drzemie w nich ogromny ukryty potencjał i wielkie złoża wartości, nieraz przykrytej solidną warstwą zagubienia”.



Dziesiąty Przystanek Jezus odbywa się już po raz szósty w Kostrzynie n/Odrą. Do posługi zgłoszonych jest ponad 550 ewangelizatorów z całej Polski. Ich motywacją w głoszeniu Słowa Bożego stają się po razy kolejny słowa zaczerpnięte z Ewangelii według Św. Marka „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15).





Źródło: Sztab Organizacyjny X Przystanku Jezus

Przystanek Jezus 2009

fot.: Bartłomiej Dobrzyński Przystanek Jezus 2009

fot.: Bartłomiej Dobrzyński













Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.