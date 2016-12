Powrót

czwartek, 6 sierpnia 2009, 10:44

Dodał: Anna Kenig-Kacperska (annadanuta) Mów do nas jeszcze. Kilka moich wierszy, jakimi chcę sie podzielić.



Mów do nas… Janowi Pawłowi II



Mów do nas jeszcze

Ponad przestrzenią

W majowym wietrze

Mów do nas jeszcze…

Ściel drogę Prawdy

I drogę życia

Miłości sedno

Barwę odkrycia

Jedność i Pokój

Odwieczne Słowa, żyć mają z nami

W nas Twoja mowa ma być !

Ma się odradzać stale na wieki

Skało wierności- Janie Pawle Wielki.

Mów do nas jeszcze…

Uczyłeś uczysz i będziesz trwał

Tak jak ten świat, co go zmieniło TWOJE wołanie:

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ

BOŻE I PANIE

ORAZ ODNOWI OBLICZE ZIEMI

WIARA ZAGOŚCI W SERCU BLIŹNIEGO

Ufność w Matczyne Maryi dłonie

Co tulą tych , którzy się boją

Ufność Jej Syna, naszego PANA

Miłosiernego Zbawcę, co dla nas

Zdeptał szatanki wieczność dał

Tym , co mu wierzą –Skałą wśród Skał

Mów do nas jeszcze…

Ponad przestrzenią

W majowym wietrze

Mów do nas jeszcze

Mów do nas jeszcze…



Anna Kenig-Kacpewska.Człuchów.2005.05.08. z tomiku” Duże zaułki”2009r.











PRZEPIS na DOBRĄ Miłość



Całe serce

Zanurzone w PRAWDZIE

J E D E N uśmiech pojednania

D W A słowa pocieszenia

T R Z Y SAKRAMENTY :

POKUTY

EUCHARYSTII

M A Ł Ż E Ń S T W A

Podawać do stołu

Z chlebem i solą Ziemi Obiecanej



Z cyklu „ Wzajemność” 2000.04.20. Człuchów. Z tomiku „ W blasku świec”

Anna Kenig-Kacperska