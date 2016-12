Powrót

Boże w Trójcy Przenajświętszej,

dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,

w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,

chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.

On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu

i matczynemu wstawiennictwu Maryi,

ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,

wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,

jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą

prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło

włączony w poczet Twoich świętych.

Amen.











*Za zgodą władzy kościelnej kard. Camillo Ruini, Wikariusza Jego Świątobliwości dla Diecezji Rzymskiej













