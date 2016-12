Powrót

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże

zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże

zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże

zmiłuj się nad nami

Nad Polską, Ojczyzną naszą

zmiłuj się, Panie

Nad narodem męczenników

zmiłuj się, Panie

Nad ludem zawsze wiernym Tobie

zmiłuj się, Panie

Jezu nieskończenie miłosierny

zmiłuj się nad nami

Jezu nieskończenie mocny

zmiłuj się nad nami

Jezu, Nadziejo nasza

zmiłuj się nad nami

Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski

módl się za nami

Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny

módl się za nami

Święty Wojciechu, patronie Polski

módl się za nami

Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski,

wielki męczenniku, autorze ślubów lwowskich

Jana Kazimierza

módl się za nami

Święci pierwsi męczennicy Polski: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie

módlcie się za nami

Święty Brunonie, apostole ziem polskich

módl się za nami

Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie

módlcie się za nami

Święty Ottonie, apostole Pomorza

módl się za nami

Świeci Cyrylu i Metody, apostołowie Słowian

módlcie się za nami

Święty Kazimierzu, patronie Litwy

módl się za nami

Święty Jozafacie, patronie Rusi

módl się za nami

Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej

módl się za nami

Święty Florianie, patronie Krakowa

módl się za nami

Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi

módl się za nami

Święta Jadwigo, Królowo, Matko Narodów

módl się za nami

Święta Kingo, patronko Polski i Litwy

oraz górników

módl się za nami

Święta Jadwigo, patronko Śląska

módl się za nami

Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego

módl się za nami

Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów

módl się za nami

Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc

módl się za nami

Święty Janie Sarkandrze,

obrońco tajemnicy spowiedzi

módl się za nami

Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy

módl się za nami

Święty Stanisławie Kaźmierczyku,

duszpasterzu krakowski

módl się za nami

Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży

módl się za nami

Święty Rafale Kalinowski, patronie Sybiraków

módl się za nami

Święty Bracie Albercie,

opiekunie biedoty krakowskiej

módl się za nami

Święty Maksymilianie Kolbe, apostole Niepokalanej, męczenniku z Auschwitz

módl się za nami

Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), pochodząca z piastowskiej ziemi wrocławianko, męczennico nazizmu i współpatronko Europy

módl się za nami

Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia

módl się za nami

Święta Urszulo Ledóchowska,

apostołko służby Bożej

módl się za nami

Święty Józefie Sebastianie Pelczarze,

pasterzu Kościoła przemyskiego,

obrońco Kościoła przed masonerią

módl się za nami

Święty Józefie Bilczewski,

bogaty wiedzą i świętością

módl się za nami

Święty Zygmuncie Gorazdowski,

lwowski apostole Bożego Miłosierdzia

módl się za nami

Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, obrońco praw narodu, niecofający się przed więzieniem

módl się za nami

Święty Janie Pawle II, Mojżeszu przełomu tysiącleci, wielki Papieżu z rodu Polaków

módl się za nami

Wszyscy święci i święte Kościoła

módlcie się za nami



Błogosławiony Bogumile,

patronie archidiecezji gnieźnieńskiej

módl się za nami

Błogosławiony Wincenty Kadłubku,

dziejopisarzu Polski

módl się za nami

Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia

módl się za nami

Błogosławiona Bronisławo,

patronko Śląska Opolskiego

módl się za nami

Błogosławiony Sadoku wraz z czterdziestoma ośmioma męczennikami sandomierskimi

módlcie się za nami

Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko,

księżno halicka

módl się za nami

Błogosławiona Jolanto, patronko Gniezna

módl się za nami

Błogosławiona Doroto z Mątowów, patronko Prus

módl się za nami

Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa

módl się za nami

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa,

patronie Warszawy

módl się za nami

Błogosławiona Regino Protmann,

adorująca Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

módl się za nami

Błogosławiony Rafale Chyliński,

patronie ubogich i chorych

módl się za nami

Błogosławiony Edmundzie Bojanowski,

świecki apostole ludu

módl się za nami

Błogosławiony Wincenty Lewoniuku

wraz z dwunastoma męczennikami

unickimi z Pratulina

módlcie się za nami

Błogosławiona Angelo Truszkowska,

patronko doskonałego posłuszeństwa Bogu

módl się za nami

Błogosławiona Kolumbo Gabriel,

apostołko heroicznej posługi miłości

módl się za nami

Błogosławiona Franciszko Siedliska,

apostołko życia w szkole Najświętszej

Rodziny z Nazaretu

módl się za nami

Błogosławiona Marcelino Darowska,

apostołko Bożej obecności w działaniu

módl się za nami

Błogosławiona Karolino Kózkówno,

dziewico i męczennico

módl się za nami

Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński, troskliwy opiekunie powołań zakonnych

módl się za nami

Błogosławiona Anielo Salawo,

tercjarko franciszkańska

módl się za nami

Błogosławiona Tereso Ledóchowska,

matko Afrykanów

módl się za nami

Błogosławiona Bernardyno Jabłońska,

patronko ludzi opuszczonych i nieszczęśliwych

módl się za nami

Błogosławiona Mario Karłowska,

apostołko zagubionych moralnie

módl się za nami

Błogosławiony Jerzy Matulewiczu,

niestrudzony sługo Kościoła

módl się za nami

Błogosławiony Michale Kozalu, męczenniku obozów koncentracyjnych

módl się za nami

Błogosławiona Bolesławo Lament,

apostołko wśród prawosławnych

módl się za nami

Błogosławiony Stefanie Frelichowski,

duszpasterzu więźniów

w obozach koncentracyjnych

módl się za nami

Błogosławieni Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Anicecie Kopliński, Marianno Biernacka i pozostali sto czterej błogosławieni męczennicy, świadkowie wiary z czasów II wojny światowej

módlcie się za nami

Błogosławiona Stello Mardosewicz ze swymi współsiostrami, męczennicami z Nowogródka,

które ofiarowałyście swe życie za ojców rodzin

módlcie się za nami

Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki,

opiekunie upadłych niewiast

módl się za nami

Błogosławiony Janie Beyzymie,

apostole wśród trędowatych na Madagaskarze

módl się za nami

Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości

módl się za nami

Błogosławieni Jozafacie Kocyłowski i Grzegorzu Łakoto, grekokatoliccy biskupi z Przemyśla, męczennicy sowieckiego komunizmu

módlcie się za nami

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski,

apostole słowa drukowanego

módl się za nami

Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu,

apostole trzeźwości

módl się za nami

Błogosławiony Władysławie Findyszu,

gorliwy duszpasterzu, pierwszy wyniesiony na ołtarze męczenniku komunizmu w Polsce

módl się za nami

Błogosławiony Stanisławie Papczyński,

obrońco życia poczętego

módl się za nami

Błogosławiona Mario Merkert,

apostołko miłosierdzia na Śląsku

módl się za nami

Błogosławiona Celino Borzęcka,

opiekunko ludu wiejskiego i powstańców

módl się za nami

Błogosławiona Marto Wiecka,

ofiaro heroicznej miłości bliźniego

módl się za nami

Błogosławiony Michale Sopoćko,

duchowy kierowniku św. Faustyny Kowalskiej

módl się za nami

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko,

opiekunie prześladowanych robotników,

apostole „Solidarności”,

męczenniku bezbożnego komunizmu

módl się za nami

Błogosławiona Zofio Czeska,

prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej

módl się za nami

Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk, posługująca chorym i opuszczonym

módl się za nami

Błogosławiony Gerardzie Hirschfelderze

z ziemi kłodzkiej,

męczenniku hitlerowskiego totalitaryzmu,

módl się za nami

Błogosławiona Mario Tereso od św. Józefa (Tauscher van den Bosch), rodem z ziemi Piastów

módl się za nami



Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej

wybaw nas, Panie

Od kajdan niewoli wybaw nas, Panie

Od godziny zwątpienia wybaw nas, Panie

Od podszeptów zdrady wybaw nas, Panie

Od gnuśności naszej wybaw nas, Panie

Od ducha niezgody wybaw nas, Panie

Od nienawiści i złości wybaw nas, Panie

Od wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie

Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie



Winy królów naszych przebacz, o Panie

Winy magnatów naszych przebacz, o Panie

Winy szlachty naszej przebacz, o Panie

Winy rządzących krajem przebacz, o Panie

Winy kierujących ludem przebacz, o Panie

Winy pasterzy naszych przebacz, o Panie

Winy ludu naszego przebacz, o Panie

Winy ojców i matek naszych przebacz, o Panie

Winy braci i sióstr naszych przebacz, o Panie

Winy całego Narodu Polskiego przebacz, o Panie

Głos krwi męczenników naszych usłysz, o Panie

Głos krwi żołnierzy naszych usłysz, o Panie

Brzęk pękających kajdan naszych usłysz, o Panie

Płacz matek i żon usłysz, o Panie

Płacz wdów i sierot usłysz, o Panie

Płacz dzieci katowanych za polski pacierz

usłysz, o Panie

Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny

usłysz, o Panie

Łzy rolników pozbawionych swej ziemi

usłysz, o Panie

Wołanie krzywdzonego roboczego ludu

usłysz, o Panie

Cierpienia i trudy gnębionego w czasach

wojen Narodu

usłysz, o Panie

Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów

usłysz, o Panie

Jęki konających robotników Poznania,

Wybrzeża, Radomia i kopalni „Wujek”

usłysz, o Panie



Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych

daj nam, o Panie

Nadzieję na zwycięstwo dobrej sprawy

daj nam, o Panie

Miłość Polski, Ojczyzny naszej

daj nam, o Panie

Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność

daj nam, o Panie

Wolność, chwałę, szczęście i pokój

daj nam, o Panie

Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi

daj nam, o Panie

Wszystkie dary Ducha Świętego

daj nam, o Panie



Przez Narodzenie Twoje

bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie

Przez Najświętsze Życie Twoje

żyć dobrze naucz nas, o Panie

Przez Krzyż i Mękę Twoją

cierpienia nasze daj mężnie znosić, o Panie

Przez Zmartwychwstanie Twoje

z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie

Przez Wniebowstąpienie Twoje

Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą

daj nam, o Panie

Przez Ducha Świętego Zesłanie

ducha dobrego daj nam, o Panie

Przez Miłosierdzie Twoje

ducha i tradycję Narodu daj nam zachować,

o Panie

Przez Bogurodzicę Ojca Świętego i naszych pasterzy

na długie lata zachowaj nam, o Panie

Przez Anioła – Opiekuna Polski

bezpieczne bytowanie Ojczyzny, daj nam, o Panie

Przez czystą św. Jadwigi Królowej ofiarę

w jedności i suwerenności naszą Polskę

zachowaj, o Panie

Przez cnoty wielkich Ojców naszych

na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie

Boże Piastów i Jagiellonów

nie opuszczaj nas, o Panie

Boże Sobieskiego i Kościuszki

nie opuszczaj nas, o Panie

Boże ojca Kordeckiego,

księdza Skargi i św. ojca Kolbego

nie opuszczaj nas, o Panie



Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

zmiłuj się nad nami



Módlmy się:



Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzałeś nas na nowo wolnością i pokojem.



W obecnych czasach, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów naszych Praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.



Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „bierzmowania dziejów”, udzielonego Narodowi przez św. Jana Pawła II w 1979 roku, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.