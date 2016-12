Powrót

sobota, 12 września 2009, 13:34

Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz) Odszedł... Odszedł ...

W samotności swojej

Z problemami swoimi

Nie mówiąc nikomu nic

Wstydząc się czynów swoich.

"Pusta droga..."

fot. T.Kaniewski

Czy pomyślał, co uczyni?

Czy ktoś mu podał swoją pomocną dłoń?

A może zamknął się w sobie

Zapragnął spokoju, zapragnął ciszy.



Zechciał odejść,

bez pożegnania z kimkolwiek

z dala od świata, z dala od ludzi,

milcząc ...



Odszedł ...

Już tylko w pamięci naszej pozostał,

tylko na fotografiach starych,

zostawiając owoce pracy swojej.



Panie, wybacz to odejście,

Panie, miej miłosierdzie,

przyjmij go do siebie

i nie poczytaj mu grzechów jego!



z prośbą o modlitwę