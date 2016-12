Powrót

środa, 5 sierpnia 2009, 15:00

Dodał: (Admin) Koronka do Miłosierdzia Bożego Modlitwę tę podyktował Pan Jezus s. Faustynie 13 - 14 września 1935 r. w Wilnie. W swej celi miała ona wizję anioła, który przyszedł ukarać ziemię za grzechy. Gdy zobaczyła ten znak gniewu Bożego, zaczęła prosić anioła, aby się jeszcze wstrzymał, a świat będzie czynił pokutę. Gdy jednak stanęła w obliczu Trójcy Świętej, nie śmiała powtórzyć tego błagania. Dopiero, gdy w duszy odczuła moc łaski Jezusa, zaczęła się modlić słowami, które usłyszała wewnętrznie (były to słowa koronki do Miłosierdzia Bożego), i wtedy zobaczyła, że kara od ziemi została odsunięta. Na drugi dzień rano, gdy weszła do kaplicy, Pan Jezus jeszcze raz dokładnie pouczył ją, jak dokładnie należy odmawiać tę modlitwę.



SPOSÓB ODMAWIANIA KORONKI

Jezu Ufam Tobie





Na początku:



Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga.





Na dużych paciorkach:



Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.





Na małych paciorkach:



Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.





Na zakończenie:



Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.(3x)



O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!





Koronka do Miłosierdzia Bożego w wykonaniu zespołu NAZARET