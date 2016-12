Powrót

sobota, 27 czerwca 2009, 14:00

Dodał: (Admin) Litania do wszystkich świetych - Litaniae Sanctorum Litania do Wszystkich Świętych Pańskich w j. łacińskim wraz z wykonaniem dźwiękowym.



I. SUPPLICATIO AD DEUM



Kyrie, eleison. R. Kyrie, eleison.

Christe, eleison. R. Christe, eleison.

Kyrie, eleison. R. Kyrie, eleison.

Christe, audi nos. R. Christe, audi nos.

Christe, exaudi nos. R. Christe, exaudi nos.

Pater de caelis Deus, R. miserere nobis.

Fili Redemptor mundi Deus, R. miserere nobis.

Spiritus Sancte Deus, R. miserere nobis.

Sancta Trinitas, unus Deus, R. miserere nobis.



II. INVOCATIO SANCTORUM



Sancta Maria, R. ora pro nobis.

Sancta Dei Genetrix, R. ora pro nobis.

Sancta Virgo virginum, R. ora pro nobis.

Sancte Michael, R. ora pro nobis.

Sancte Gabriel, R. ora pro nobis.

Sancte Raphael, R. ora pro nobis.

Omnes sancti Angeli et Archangeli, R. orate pro nobis.

Omnes sancti beatorum Spirituum ordines, R. orate pro nobis.



PATRIARCHAE ET PROPHETAE



[Sancte Abraham, R. ora pro nobis.]

[Sancte Moyses, R. ora pro nobis.]

[Sancte Elia, R. ora pro nobis.]

Sancte Ioannes Baptista, R. ora pro nobis.

Sancte Ioseph, R. ora pro nobis.

Omnes sancti Patriarchae et Prophetae, R. orate pro nobis.



APOSTOLI ET DISCIPULI



Sancte Petre, R. ora pro nobis.

Sancte Paule, R. ora pro nobis.

Sancte Andrea, R. ora pro nobis.

Sancte Iacobe (maior), R. ora pro nobis.

Sancte Ioannes, R. ora pro nobis.

Sancte Thoma, R. ora pro nobis.

Sancte Iacobe (minor), R. ora pro nobis.

Sancte Philippe, R. ora pro nobis.

Sancte Bartolomaee, R. ora pro nobis.

Sancte Matthaee, R. ora pro nobis.

Sancte Simon, R. ora pro nobis.

Sancte Thaddaee, R. ora pro nobis.

Sancte Matthia, R. ora pro nobis.

Sancte Barnaba, R. ora pro nobis.

Sancte Luca, R. ora pro nobis.

Sancte Marce, R. ora pro nobis.

Omnes sancti Apostoli et Evangelistae, R. orate pro nobis.

Omnes sancti discipuli Domini, R. orate pro nobis.



MARTYRES



Omnes sancti Innocentes, R. orate pro nobis.

Sancte Stephane, R. ora pro nobis.

[Sancte Ignati (Antiochene), R. ora pro nobis.]

[Sancte Polycarpe, R. ora pro nobis.]

[Sancte Iustine, R. ora pro nobis.]

Sancte Laurenti, R. ora pro nobis.

Sancte Vincenti, R. ora pro nobis.

Sancti Fabiane et Sebastiane, R. orate pro nobis.

Sancti Ioannes et Paule, R. orate pro nobis.

Sancti Cosma et Damiane, R. orate pro nobis.

Sancti Gervasi et Protasi, R. orate pro nobis.

[Sancte Cypriane, R. ora pro nobis.]

[Sancte Bonifati, R. ora pro nobis.]

[Sancte Stanislae, R. ora pro nobis.]

[Sancte Thoma (Becket), R. ora pro nobis.]

[Sancti Ioannes (Fisher) et Thoma (More), R. orate pro nobis.]

[Sancte Paule (Miki), R. ora pro nobis.]

[Sancti Ioannes (de Brebeuf) et Isaac (Jogues), R. orate pro nobis.]

[Sancte Petre (Chanel), R. ora pro nobis.]

[Sancte Carole (Lwanga), R. ora pro nobis.]

[Sanctae Perpetua et Felicitas, R. orate pro nobis.]

[Sancta Maria (Goretti), R. ora pro nobis.]

Omnes sancti martyres, R. orate pro nobis.



EPISCOPI ET DOCTORES



Sancte Sylvester, R. ora pro nobis.

[Sancte Leo, R. ora pro nobis.]

Sancte Gregori, R. ora pro nobis.

Sancte Ambrosi, R. ora pro nobis.

Sancte Augustine, R. ora pro nobis.

Sancte Hieronyme, R. ora pro nobis.

[Sancte Athanasi, R. ora pro nobis.]

[Sancti Basili et Gregori (Nazianzene), R. orate pro nobis.]

[Sancte Ioannes Chrysostome, R. ora pro nobis.]

Sancte Martine, R. ora pro nobis.

Sancte Nicolae, R. ora pro nobis.

[Sancte Patrici, R. ora pro nobis.]

[Sancti Cyrille et Methodi, R. orate pro nobis.]

[Sancte Carole (Borromeo), R. ora pro nobis.]

[Sancte Francisce (de Sales), R. ora pro nobis.]

[Sancte Pie (Decime), R. ora pro nobis.]

Omnes sancti Pontifices et Confessores, R. orate pro nobis.

Omnes sancti Doctores, R. orate pro nobis.



PRESBYTERI ET RELIGIOSI



Sancte Antoni, R. ora pro nobis.

Sancte Benedicte, R. ora pro nobis.

Sancte Bernarde, R. ora pro nobis.

Sancte Dominice, R. ora pro nobis.

Sancte Francisce, R. ora pro nobis.

[Sancte Thoma (de Aquino), R. ora pro nobis.]

[Sancte Ignati (de Loyola), R. ora pro nobis.]

[Sancte Francisce (Xavier), R. ora pro nobis.]

[Sancte Vincenti (de Paul), R. ora pro nobis.]

[Sancte Ioannes Maria (Vianney), R. ora pro nobis.]

[Sancte Ioannes (Bosco), R. ora pro nobis.]

Omnes sancti Sacerdotes et Levitae, R. orate pro nobis.

Omnes sancti Monachi et Eremitae, R. orate pro nobis.



SANCTAE DEI



Sancta Anna, R. ora pro nobis.

Sancta Maria Magdalena, R. ora pro nobis.

Sancta Agatha, R. ora pro nobis.

Sancta Lucia, R. ora pro nobis.

Sancta Agnes, R. ora pro nobis.

Sancta Caecilia, R. ora pro nobis.

Sancta Catharina, R. ora pro nobis.

Sancta Anastasia, R. ora pro nobis.

[Sancta Catharina (Senensis), R. ora pro nobis.]

[Sancta Teresia (de Avila), R. ora pro nobis.]

[Sancta Rosa (de Lima), R. ora pro nobis.]

Omnes sanctae Virgines et Viduae R. orate pro nobis.



LAICI



[Sancte Lodovice, R. ora pro nobis.]

[Sancta Monica, R. ora pro nobis.]

[Sancta Elisabeth (Hungariae), R. ora pro nobis.]

Omnes Sancti et Sanctae Dei, R. intercedite pro nobis.



III. INVOCATIO AD CHRISTUM



Propitius esto, R. parce nos, Domine.

Propitius esto, R. exaudi nos, Domine.

Ab omni malo, R. libera nos, Domine.

Ab omni peccato, R. libera nos, Domine.

Ab ira tua, R. libera nos, Domine.

A subitanea et improvisa morte, R. libera nos, Domine.

Ab insidiis diaboli, R. libera nos, Domine.

Ab ira et odio et omni mala voluntate, R. libera nos, Domine.

A spiritu fornicationis, R. libera nos, Domine.

A fulgure et tempestate, R. libera nos, Domine.

A flagello terraemotus, R. libera nos, Domine.

A peste, fame et bello, R. libera nos, Domine.

A morte perpetua, R. libera nos, Domine.

Per mysterium sanctae Incarnationis tuae, R. libera nos, Domine.

Per adventum tuum, R. libera nos, Domine.

Per nativitatem tuam, R. libera nos, Domine.

Per baptismum et sanctum ieiunium tuum, R. libera nos, Domine.

Per crucem et passionem tuam, R. libera nos, Domine.

Per mortem et sepulturam tuam, R. libera nos, Domine.

Per sanctam resurrectionem tuam, R. libera nos, Domine.

Per admirabilem ascensionem tuam, R. libera nos, Domine.

Per adventum Spiritus Sancti Paracliti, R. libera nos, Domine.

In die iudicii, R. libera nos, Domine.



IV. SUPPLICATIO PRO VARIIS NECESSITATIBUS



Peccatores, R. te rogamus, audi nos.

Ut nobis parcas, R. te rogamus, audi nos.

Ut nobis indulgeas, R. te rogamus, audi nos.

Ut ad veram paenitentiam nos perducere digneris,

R. te rogamus, audi nos.

Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris,

R. te rogamus, audi nos.

Ut domum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris,

R. te rogamus, audi nos.

Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris,

R. te rogamus, audi nos.

Ut regibus et principibus christianis pacem et veram concordiam donare digneris,

R. te rogamus, audi nos.

Ut cuncto populo christiano pacem et unitatem largiri digneris,

R. te rogamus, audi nos.

Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare, et infideles universos ad Evangelii lumen perducere digneris,

R. te rogamus, audi nos.

Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneris,

R. te rogamus, audi nos.

Ut mentes nostras ad caelestia desideria erigas,

R. te rogamus, audi nos.

Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas,

R. te rogamus, audi nos.

Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione eripias,

R. te rogamus, audi nos.

Ut fructus terrae dare et conservare digneris,

R. te rogamus, audi nos.

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digneris,

R. te rogamus, audi nos.

Ut nos exaudire digneris, R. te rogamus, audi nos.



V. CONCLUSIO



Fili Dei, R. te rogamus, audi nos.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, R. parce nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, R. exaudi nos, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, R. miserere nobis.

Christe, R. audi nos.

Christe, R. exaudi nos.

Kyrie, eleison. R. Kyrie, eleison.

Christe, eleison. R. Christe, eleison.

Kyrie, eleison. R. Kyrie, eleison.

Pater noster (silentio)

Et ne nos inducas in tentationem.

R. Sed libera nos a malo.



Psalmus 69

V. Deus, in adiutorium meum intende:

R. Domine ad adiuvandum me festina.

V. Confundantur, et revereantur,

R. qui quaerunt animam meam.

V. Avertantur retrorsum, et erubescant,

R. qui volunt mihi mala.

V. Avertantur statim erubescentes,

R. qui dicunt mihi: Euge, euge.

V. Exultent et laetentur in te,

R. omnes qui quaerunt te:

V. Et dicant semper: Magnificetur Dominus:

R. qui diligunt salutare tuum

V. Ego vero egenus et pauper sum:

R. Deus adiuva me.

V. Adiutor meus et liberator meus es tu:

R. Domine, ne moreris.



Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.



V. Salvos fac servos tuos.

R. Deus meus, sperantes in te.

V. Esto nobis, Domine, turris fortitudinis.

R. A facie inimici.

V. Nihil proficiat inimicus in nobis.

R. Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.

V. Domine, non secundum peccata nostra facias nobis.

R. Neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis.

V. Oremus pro Pontifice nostro N.

R. Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius.

V. Oremus pro benefactoribus nostris.

R. Retribuere dignare, Domine, omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum, vitam aeternam. Amen.

V. Oremus pro fidelibus defunctis.

R. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

V. Requiescant in pace.

R. Amen.

V. Pro fratribus nostris absentibus.

R. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperantes in te.

V. Mitte eis, Domine, auxilium de sancto.

R. Et de Sion tuere eos.

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.



Collecta

Oremus:

Deus, cui proprium est misereri semper et parcere: suscipe deprecationem nostram; ut nos, et omnes famulos tuos, quos delictorum catena constringit, miseratio tuae pietatis clementer absolvat.

Exaudi, quaesumus, Domine, supplicum preces, et confitentium tibi parce peccatis: ut pariter nobis indulgentiam tribuas benignus et pacem.

Ineffabilem nobis, Domine, misericordiam tuam clementer ostende: ut simul nos et a peccatis omnibus exuas, et a poenis quas pro his meremur, eripias.

Deus, qui culpa offenderis, paenitentia placaris: preces populi tui supplicantis propitius respice; et flagella tuae iracundiae, quae pro peccatis nostris meremur, averte.

Omnipotens sempiterne Deus, miserere famulo tuo Pontifici nostro N., et dirige eum secundum tuam clementiam in viam salutis aeternae: ut, te donante, tibi placita cupiat, et tota virtute perficiat.

Deus, a quo sancta desideria, recta consilia, et iusta sunt opera: da servis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem; ut et corda nostra mandatis tuis dedita, et, hostium sublata formidine, tempora sint tua protectione tranquilla.

Ure igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum, Domine: ut tibi casto corpore serviamus, et mundo corde placeamus.

Fidelium, Deus omnium Conditor et Redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum: ut indulgentiam, quam semper optaverunt, piis supplicationibus consequantur.

Actiones nostras, quaesumus, Domine, aspirando praeveni et adiuvando prosequere: ut cuncta oratio et operatio a te semper incipiat et per te coepta finiatur.

Omnipotens sempiterne Deus, qui vivorum dominaris simul et mortuorum, omniumque misereris, quos tuos fide et opere futuros esse praenoscis: te supplices exoramus; ut pro quibus effundere preces decrevimus, quosque vel praesens saeculum adhuc in carne retinet vel futurum iam exutos corpore suscepit, intercedentibus omnibus Sanctis tuis, pietatis tuae clementia, omnium delictorum suorum veniam consequantur. Per Dominum nostrum Iesum Christum.



V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

V. Exaudiat nos omnipotens et misericors Dominus.

R. Amen.

V. Et fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

R. Amen.