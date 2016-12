Powrót

czwartek, 23 lipca 2009, 0:41

Dodał: Ewa Ratajczak (Ewita) DOPÓKI ZIEMIA KRĘCI SIĘ a d

1. Dopóki ziemia kręci się,

E7 d

dopóki jest tak, czy siak,

C A7 d

Panie, ofiaruj każdemu z nas,

G7 C

czego mu w życiu brak:

A7 d

Mędrcowi darować głowę racz,

H7 E7

tchórzowi dać konia chciej.

A d

Sypnij grosza szczęściarzom

H7 E7 a

i mnie w opiece swej miej.



2. Dopóki ziemia kręci się,

o Panie, daj nam znak.

Władzy spragnionym uczyń,

by władza im poszła w smak.

Hojnych puść między żebraków,

niech się poczują lżej!

Daj Kainowi skruchę,

i mnie w opiece swej miej.



3. Ja wiem, że Ty wszystko możesz.,

wierzę w Twą moc i gest,

jak wierzy żołnierz zabity,

że w siódmym niebie jest.

Jak zmysł każdy chłonie z wiarą

Twój ledwie słyszalny głos,

tak wszyscy wierzymy w Ciebie,

nie wiedząc, co niesie los.



4. Panie zielonooki

mój Boże jedyny, spraw,

dopóki ziemia toczy się,

zdumiona obrotem spraw,

Dopóki czasu i prochu

wciąż jeszcze wystarczy jej,

daj nam każdemu po trochu.

i mnie w opiece swej miej!