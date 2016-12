Powrót

sobota, 12 września 2009, 13:46

Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz) Modlitwa wieczorna ...



Na kolanach do Ciebie idę,



bo sił już nie mam by stać na nogach,

na twarz przed Tobą upadam

by za cały dzień Ci dziękować!



I choć już sił nie mam, by mówić,

milczę, bo Ty wiesz, co chcę Ci powiedzieć.

I choć oczy już zmęczone,

w twarz Twoją na obrazie wpatrzone.



Za to, że jesteś - dziękuję Ci, Panie.

Za to, że wspierasz - dziękuję Ci, Panie.

Za to, że chronisz i Anioła posyłasz,

bym z drogi prawej nie schodził,

dziękuję Ci, Panie!