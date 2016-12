Powrót

sobota, 8 sierpnia 2009, 10:19

I S T O T A C Z Ł O W I E K A

CIAŁO i DUSZA

DUSZA i CIAŁO

I czy to wszystko?

I czy nie za mało?



ISTOTA CZŁOWIEKA !

Tak brzmi odpowiedź

ISTOTĄ człowieka

Korna dobra spowiedź



ISTOTĄ człowieka

Iść drogą prawości

Kroczyć za Mistrzem

Znaleźć się w WIECZNOŚCI.



ISTOTĄ człowieka

Pojąć Słowa Jego

Miłość nieść innym

Pomoc dać bliźniemu.



ISTOTĄ człowieka

Zaznać ŁASKI Pana

Komunią się karmić

Jak wodą źródlaną.



ISTOTA CZŁOWIEKA

TAK brzmi odpowiedź

ISTOTĄ człowieka

Zaznać BOGA w sobie.

1999.06.03.z cyklu „ W drodze”

Boże Ciało. Człuchów. Anna Kenig-Kacperska.

Z tomiku „ W blasku świec” 2002r.









T Y Ś …

Księdzu Jerzemu Popiełuszce





TYŚ, co z krzyżem

Dla krzyża

I u krzyża stałeś

Choć TWE umęczone

Złożono do grobu.

I modlitwy głośne , do białego świty

Ty nam Zmartwychwstałeś!!!

Bo ten ranek

Co dla Ciebie wschodził

Dla nas stal się plonem

Wielce nam obrodził

JEST światłem w ciemności

Obecnego bytu.

Człuchów.kwiecień.1990r.

Anna Kenig-Kacperska z tomiku „ W blasku świec”2002r.