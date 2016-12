Powrót

piątek, 29 kwietnia 2011, 22:38

Dodał: (Admin) Po co nam błogosławieni i święci?

Beatyfikacja, na którą niemal wszyscy Polacy czekali już od pięciu lat, właśnie staje się faktem. Wielu z nas wybiera się do Rzymu, by uczestniczyć na żywo w wydarzeniu, które niewątpliwie przejdzie do historii. Ci, którzy zostaną, zapewne połączą się we wspólnej modlitwie, czuwaniu, uczestnictwie we Mszy Św. Jest do dobry moment, aby na chwilę przystanąc i pomyśleć „po co nam właściwie błogosławieni i święci?”. To nie tylko pomniki, kolorowe obrazki, chorągiewki, ale o wiele więcej. To nasi orędownicy, stróże, patroni, którzy wstawiają się za nami u Pana Boga. O „papieżomanii”, Ojcu Świętym i idei beatyfikacji i kanonizacji kilka słów od siebie powie ojciec Leon Knabit.

















Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.