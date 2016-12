Powrót

środa, 5 czerwca 2013, 11:00

Dodał: (Admin) Artykuł sponsorowany:Rodzinny wypoczynek na pograniczu czesko-polskim - wiele atrakcji turystycznych Nachod to miejscowość oddalona zaledwie 4 km od dawnego przejścia granicznego Kudowa-Słone - Nachod. Miejscowość jest znana głównie z zamku usytuowanego nad miastem. W drodze do Pragi czy na południe Europy może być miejscem przerwy / odpoczynku.



Oferujemy Państwu do dyspozycji dwupokojowy apartament usytuowany w kamienicy w centrum miejscowości Nachod w Republice Czeskiej - 8 km od centrum Kudowy-Zdroju.



Apartament znajduje się na drugim piętrze. W apartamencie do dyspozycji Państwa są dwa pokoje (sypialnia + salonik z aneksem kuchennym) oraz WC i łazienka. W sypialni znajdują się 2 łóżka jednoosobowe oraz rozkładana sofa dwuosobowa, w saloniku natomiast narożnik 2 osobowy. Zatem łącznie może nocować 6 osób.





Salonik jest wyposażony w aneks kuchenny - naczynia, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny. W saloniku znajduje się również stół z krzesłami oraz lodówka i TV.



Istnieje możliwość wypoczynku przy rodzinnym grillowaniu na powietrzu.





W pobliżu:



- Rynek miasta - centrum - 400 m

- Dworzec autobusowy i kolejowy - 900 m

- Muzeum Miasta Nachoda - 450 m

- Błędne Skały / Góry Stołowe - 18 km

- Kłodzko - 42 km

- Skalne Miasto (Adrspach) - 32 km

- Broumov - 33 km

- Teplicke Skały - 30 km

- ZOO Safari we Dworze Kralowe - 33 km

- Praga - 140 km (lotnisko - 150 km)

- Wałbrzych - 60 km

- Złoty Stok - Kopalnia Złota - 62 km

- Śnieżka / Karkonosze - 60 km

- Jelenia Góra / Szklarska Poręba - 100 km





Na miejscu służymy pomocą w zorganizowaniu ciekawego planu na zwiedzanie miasta i okolic.





W okresie wiosenno-letnim szczególnie polecamy wycieczki rowerowe. W okolicy znajduje się wiele ciekawych szlaków rowerowych wśród przyrody.



W apartamencie jest dostęp do Wi-Fi.





Dojazd komunikacją publiczną:



Autobusem z Wrocławia do Kudowy-Zdroju.

Z Kudowy-Zdroju do Nachoda autobusem "CDS Nachod" - cena 2 PLN / osoba

Z Kudowy-Zdroju busem - cena za kurs: 25 - 30 PLN



Do Kudowy-Zdroju dojeżdżają autobusy dalekobieżne z następujących miast:

- Zielona Góra przez Polkowice, Wałbrzych, Kłodzko

- Kielce przez Częstochowa, Opole, Nysa, Kłodzko

- Warszawa przez Łódź, Wrocław, Kłodzko

- Gorzów Wielkopolski przez Wrocław, Kłodzko

- Sieradz przez Wrocław, Kłodzko





CENNIK:



Pobyt dla 2 osób - 120 PLN / noc

Pobyt dla 3 osób - 130 PLN / noc

Pobyt dla 4 osób - 140 PLN / noc

Pobyt dla 5 osób - 150 PLN / noc

Pobyt dla 6 osób - 155 PLN / noc



OFERTA SPECJALNA DLA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU ŚW. IZYDORA:



1. Pobyt dla rodziny (2+1) - minimum 2 noclegi

cena za nocleg: 120 PLN



2. Pobyt dla rodziny (2+2) - minimum 2 noclegi

cena za nocleg: 130 PLN



3. Pobyt dla singla (1 osoba) - minimum 2 noclegi

cena za nocleg: 75 PLN



4. Weekend w górach (2 noclegi + śniadania)

cena za pobyt dla 2 osób - 245 PLN

cena za pobyt dla 3 osób - 260 PLN

cena za pobyt dla 4 osób - 280 PLN

każda kolejna osoba - 15 PLN/noc



W celu skorzystania z oferty specjalnej należy przesłać na adres e-mail

zapytanie o wolny termin oraz podać hasło "isidorus"







Dodatkowe opłaty:



Możliwość zamówienia śniadania - 15 PLN / osoba

Możliwość zamówienia prowiantu "na drogę" - 15 PLN / osoba

Węgiel do grilla - 10 PLN







Dane kontaktowe:



Apartament pod Nachodzkim zamkiem

ul. Podebradova 869

Nachod

Republika Czeska

e-mail: apartament@nachod.pl

telefon: +420 778 006 786

www: www.Nachod.pl





