wtorek, 21 czerwca 2011, 15:49

Dodał: (Admin) Dzieci sprawcami wypadków samochodowych! Co drugi badany kierowca jako czynnik najbardziej rozpraszający podczas jazdy uznał dzieci! Badania przeprowadzone przez jeden z brytyjskich serwisów internetowych pokazują, że kłócące się na tylnym siedzeniu maluchy stwarzają takie samo zagrożenie, jak jazda pod wpływem alkoholu.



– Gdy moje dziecko krzyczy od razu naciskam hamulec, bo odbieram to jako naturalne zagrożenie na drodze – mówi Andrzej Najmiec, psycholog transportu. – Stąd musimy uświadamiać wszystkim pasażerom: zero krzyku, bo to ja rządzę w samochodzie to ja jestem odpowiedzialny za ich życie – tłumaczy Najmiec.



– Warto przed podróżą poświecić dziecku 10 minut na zwykłą rozmowę. Dzieci zwykle przed wspólnymi wyjazdami mają nam dużo do powiedzenia. Jeśli damy im szansę wygadania się, będą spokojniejsze – wyjaśnia Aleksandra Wielgus, pedagog. Warto też tak zorganizować czas małym pasażerom, by nie mieli czasu na nudę, a co za tym idzie – pozbyli się rozdrażnienia i chęci zwrócenia na siebie uwagi. Na rynku jest wiele gier skonstruowanych specjalnie z myślą o podróży samochodem. Warto mieć w samochodzie ulubioną przytulankę, przenośne konsole do gier czy odtwarzacze DVD.



Od początku czerwca w telewizji, radiu, prasie i internecie możemy emitowane są przekazy stylizowane na oficjalne urzędowe komunikaty, w których kierowców, motocyklistów, rowerzystów i pieszych nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa wzywa się do pozostania w domach w weekend 24-26 czerwca br. Apel kierowany jest wprost do wszystkich uczestników ruchu drogowego niezachowujących podstawowych zasad bezpieczeństwa na drogach, m.in. do kierowców przekraczających limity prędkości, wsiadających za kierownicę po spożyciu alkoholu lub zażyciu leków obniżających zdolności psychofizyczne, a także rowerzystów i pieszych poruszających się drogami bez odblasków. W ten sposób kampania zwraca uwagę na takie zachowania użytkowników dróg, które zwiększają ryzyko wypadków.

Wezwanie do pozostania w domach, kiedy cała Polska rusza na wakacje, to przewrotny sposób na wywołanie autorefleksji nad własnym zachowaniem w ruchu drogowym. W ocenie pomagają ciekawostkowe i poradnikowe materiały dostępne na stronie www.WeekendBezOfiar.pl. Za pośrednictwem strony można poprzeć idee kampanii.

Organizatorem Narodowego Eksperymentu Bezpieczeństwa „Weekend bez Ofiar“ jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Partnerzy przedsięwzięcia: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Zdrowia, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Patronat honorowy objął Minister Infrastruktury. Akcję wspierają media ogólnopolskie i regionalne.













