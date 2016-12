Powrót

poniedziałek, 1 sierpnia 2011, 0:00

Dodał: (Admin) Alkohol - nie, wino - tak! Co roku sierpień obchodzimy, jako miesiąc trzeźwości. Tysiące ludzi decyduje się na rezygnację z alkoholu. Wielu nawet na dłużej niż ten jeden miesiąc i podpisuje krucjatę trzeźwości do końca życia.





Abstynencja nie musi jednak oznaczać rezygnacji z wina podczas wesela, urodzin czy nastrojowej kolacji. Wszystko to dzięki winom bezalkoholowym.



Wino to nie zawiera alkoholu, gdyż usuwa się go z napoju podczas tzw. dealkoholizacji. Proces ten nie wpływa jednak na smak, aromat ani barwę wina – od tradycyjnego trunku różni się ono jedynie brakiem alkoholu oraz znacznie obniżoną kalorycznością.



Warto podkreślić, że wino bezalkoholowe nie tylko nie powoduje stanu upojenia, ale jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia – mogą je pić kierowcy, kobiety w ciąży i matki karmiące.





Możemy więc zrezygnować z alkoholu, a jednocześnie podczas sierpniowych zabaw weselnych nie rezygnować z wypicia toastu szlachetnym trunkiem, jakim jest wino – w tym wypadku bezalkoholowe.



Więcej informacji na ten temat na stronie www.winabezalkoholowe.pl – tam można również zamówić ten trunek.





















WinaBezalkoholowe.pl to sklep oferujący wysokiej jakości wina poddane procesowi dealkoholizacji. Jest to opatentowana metoda, która pozwala wyeliminować z tradycyjnego wina alkohol wraz z jego niekorzystnymi właściwościami, zachowując jednocześnie wszystkie pozostałe cechy trunku, w szczególności jego smak i aromat.



Dzięki temu wina bezalkoholowe mogą być spożywane przez kobiety w ciąży i karmiące, osoby będące na diecie, kierowców, dzieci oraz wszystkich, którzy chcą lub powinni unikać alkoholu*, a cenią sobie kulturę wina. Dodatkowo, eliminacja alkoholu znacznie obniża kaloryczność wina (o ok. 70%), wpływa korzystnie na układ nerwowy, mięśniowy oraz przeciwdziała starzeniu się komórek.



* Żadne z oferowanych w naszym sklepie win nie zawiera więcej niż 0,4% alkoholu (za napój alkoholowy uznaje się trunek zawierający więcej niż 0,5% alkoholu), czyli mniej niż choćby kefiry, soki owocowe czy chleb razowy.













Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.