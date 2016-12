Powrót

piątek, 15 listopada 2013, 12:00

Dodał: (Admin) Patronat medialny: Pokonać szatana. Egzorcysta czy psychiatra? Najnowsza książka Wydawnictwa JUT pt. Pokonać szatana. Egzorcysta czy psychiatra? nawiązuje swoją tematyką do książki pt. Zobaczyłem twarz diabła. Rozmowy z byłym egzorcystą, Marianem Matusikiem.





Książka Pokonać szatana jest próbą odpowiedzi na pytania o sens egzorcyzmowania. Przybliża zasadnicze różnice jakie zachodzą między opętaniem a zniewoleniem szatańskim, czy też idąc dalej: różnice między opętaniem a zaburzeniem psychicznym. Ponadto, rozmówcy zwracają uwagę na rozprzestrzeniające się w błyskotliwym tempie działanie szatana, a także na niekiedy nieświadome otwieranie się ludzi – czy to wierzących, czy ateistów, agnostyków – na diabła, co ma zawsze swoje konsekwencje w przyszłości. Książka niewątpliwie ma wydźwięk pozytywny, o czym świadczy sam tytuł. Podaje bowiem pewne narzędzia, które skutecznie pomogą przeciwstawić się złemu duchowi. Zapoznanie się z pewnymi mechanizmami działania złego jest bardzo korzystne dla nas samych tym bardziej, że w otaczającej nas rzeczywistości jest cała gama zagrożeń, które doprowadzają do zniewoleń, a w skrajnych przypadkach do opętań.



Tematyka egzorcyzmów jest obecnie bardzo powszechna, rośnie także zainteresowanie egzorcyzmami. Dlatego istotne miejsce wśród książek o tematyce egzorcyzmów zajmuje pozycja Pokonać szatana, w której przedstawione wywiady, artykuły oraz słownik haseł dotyczących tematyki egzorcyzmów, magii, szatana, stanowią wytłumaczenie oraz dopełnienie tej tematyki. Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców. Mogą z niej korzystać zarówno wierzący, którzy jedynie pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat egzorcyzmów, jak i wszyscy szukający odpowiedniej drogi. Liczne przykłady zachowań diabła podczas egzorcyzmów, przykłady zachowania osób zniewolonych pomagają łatwiej wyobrazić sobie pod jak silnym wpływem może znaleźć się człowiek.



Książka dzięki wypowiedziom zarówno egzorcystów, jak i psychiatrów daje całościowy obraz tematyki egzorcyzmów. W Pokonać szatana przedstawione są stanowiska wybitnych znawców z różnych dziedzin. Do grona egzorcystów należy wymienić: ks. infułata Jana Pęzioła, egzorcystę archidiecezji lubelskiej; ks. Piotra Markielowskiego, egzorcystę diecezji kieleckiej. Do grona zaś psychiatrów: dr. hab. n. med. Marcina Olajossego, psychiatrę i psychoterapeutę z Lublina; ks. dr. Jacka Prusaka SJ, psychologa i psychoterapeutę; s. Katarzynę Kmieć, pasterzankę, lekarza psychiatrę. Dopełnienie stanowi sygnalizujący problem rewelacyjny wstęp ks. dr. Hab. Krzysztofa Guzowskiego, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; artykuł ks. dr. Hab. Artura Maliny, prof. Uniwersytetu Śląskiego, który w sposób przejrzysty objaśnia problem egzorcyzmów, odwołując się do Pisma Świętego oraz do postawy Jezusa jako egzorcysty; a także słownik haseł porządkujący wiedzę, wykonany przez Romana Zająca, biblistę, demonologa.



Podsumowując, książka niewątpliwie jest warta lektury.









Książkę można zamówić bezpośrednio w Wydawnictwie:



www.wydawnictwojut.pl





