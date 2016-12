Powrót

poniedziałek, 24 grudnia 2012, 6:00

Dodał: (Admin) Boże Narodzenie: Jakie jest Twoje Boże Narodzenie? Czy Twoje Święta Bożego Narodzenia to kilka dni wolnego

czy spotkanie z Jezusem Chrystusem?



Boże Narodzenie

Jasełka



Święta Bożego Narodzenia. Jakże radosne dni. Wiele przygotowań, co najmniej miesiąc wcześniej przyciągające wzrok dekoracje w sklepach, wielkie porządki w naszych domach, zakupy, prezenty....Ubieramy choinkę, zarywamy noce, aby nagotować, napiec... I nadchodzi TEN dzień: Wigilia. Siadamy wszyscy do stołu, dzielimy się opłatkiem, zjadamy pyszne potrawy. Wytrwali oglądając telewizję czekają do północy. Idą na Pasterkę. W drodze powrotnej do domu wstępuje do nocnego sklepu, coś tam zapomnieli kupić, a przecież jutro goście... Musi wszystko grać, przecież święta są raz w roku. Pierwszy dzień pracowity. Na szczęście do kościoła nie idziemy bo byliśmy na Pasterce. Popołudnie mija miło, goście zadowoleni. Jest co jeść, jest i co wypić. Po kielichu to i można zakolędować.



Drugi dzień. Odpoczynek. Głowa, nogi, wszystko obolałe, przecież tyle było szykowania na te święta. A jutro do pracy... Gdzieś tam, w którymś kilometrze naszej drogi nieszczęście. Składamy ręce i krzyczymy: "Boże, tylko w Tobie nadzieja", „Boże, dlaczego nas opuściłeś.. ".



A On przecież narodził się w Tą Wielką Noc, ale miałeś tak wiele pracy ,że nie zauważyłeś. Czekał na Ciebie w kościele, ale miałeś gości, potem odpoczywałeś... Nie miałeś czasu, aby Narodził się w Twoim sercu. Więc czego teraz oczekujesz? Zrobiłeś sobie dwa dni wolnego.



Wszystko jest ważne. I porządki, i zakupy, i gotowanie, ale nie zapominajmy najważniejszego: Bóg się rodzi dla nas a nie dla siebie. Rodzi się by umrzeć za nas a nie za siebie. Nie pozwólmy by cokolwiek przysłoniło tak ważne wydarzenie. Chciejmy, aby narodził się w nas samych.





autor: M_ona





Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.